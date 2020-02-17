فريق الجودة الوزاري ينفذ زيارة تقييمية لـ "عوني الحرتاني الثانوية " بالشمال

غزة- الرأي

نفّذ فريق الجودة والاعتماد بوزارة التربية والتعليم زيارة تقييمية لمدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة.

وضم الفريق الوزاري كل من أ. رائد عبد العال، و أ. عماد محجز، و أ. حسن عابد، و أ. عائد النحال، وكان في استقبالهم، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومديرة المدرسة أ. سهام حميد، وفريق الجودة والاعتماد بمديرية الشمال.

ورحب أ. العرابيد بفريق الوزارة، مشيدا بدورهم وجهدهم في إحداث نهضة حقيقية في الميدان التربوي من خلال المشروع الريادي (الجودة والاعتماد المدرسي) الذي يؤهل المدارس لمرحلة ريادية في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحسين مستويات الطلبة التحصيلية، والانفتاح على المجتمع المحلي، وتقديم الخدمة للجمهور.

من جهته، أعرب فريق الوزارة عن إعجابه بما حققته المدرسة من إنجازات خلال الفترة الماضية، في الملفات الرئيسة الخاصة بملف الاعتماد والجودة والتي تتوزع على المحاور الآتية: "القيادة التربوية، والتعليم والتعلم، والملفات، وإدارات الموارد، والمجتمع المحلي".

ومن المقرر أن يواصل الفريق زيارته الميدانية التفقدية للمدرسة خلال اليومين المقبلين.