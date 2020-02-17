تربية الوسطى تعقد اجتماعاً لبحث الاستعدادات لمؤتمر الحالة الإرشادي الرابع

الوسطى- الرأي

عقد قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الحالة الإرشادي (4) والمقرر عقده في شهر مارس المقبل بحضور رئيس قسم الإرشاد التربوي خليل عسقول ومشرف التربية الخاصة وليد عطية ومشاركة مجموعة من المرشدين.

وقال عسقول إن مديرية التربية والتعليم بالوسطى وقسم الارشاد تقوم بكافة الاستعدادات والتحضيرات لعقد مؤتمر الحالة الإرشادي (4) لضمان نجاح وتميز المؤتمر والوصول إلى حالات جديرة بالمناقشة والوقوف على ملابساتها وكيفية معالجتها.

و شهد الاجتماع مناقشة محاور وآليات المرحلة الثانية من حملة التحفيز الذاتي لطلبة الثانوية العامة المزمع تنفيذها خلال مارس المقبل بمدارس المرحلة الثانوية كافة، وتشمل الحملة عقد محاضرات ولقاءات إرشادية ممنهجة مع الطلبة تتناول كيفية الاستعداد النفسي لما قبل الامتحان، والتعرف على آلية التعاطي مع ورقة الامتحان.

يشار إلى أن مديرية الوسطى تواصل منذ عدة سنوات تنفيذ تلك الحملة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين مستويات الطلبة .