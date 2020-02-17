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تعليم شمال غزة يعقد اجتماعاً لمدراء المدارس المرشحين لجائزة الموظف المتميز

17 شباط / فبراير 2020 12:58

تعليم شمال غزة يعقد اجتماعاً لمدراء المدارس المرشحين لجائزة الموظف المتميز
تعليم شمال غزة يعقد اجتماعاً لمدراء المدارس المرشحين لجائزة الموظف المتميز

غزة- الرأي

عقد مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، اجتماعاً بمدراء المدارس المرشحين لجائزة الأمانة العامة للموظفين المتميزين وذلك لمناقشة المعايير والمحددات التي سيتم بناء عليها اختيار الموظفين المتميزين، وحضر اللقاء رئيس قسم الإدارات التربوية د. معين أبو جاسر، والمديرات والمدراء المرشحين لهذه الجائزة.

ورحب أ. صالحة بالمشاركين في هذا اللقاء مشيداً بالمستوى المهني والعلمي الذي يتمتعون به، مؤكداً أن هذا الاجتماع يعتمد العصف الذهني للتعرف على المحددات والمعايير التي ستعتمدها وزارة التربية والتعليم في ترشيح واختيار الموظف المتميز، مؤكداً أن الاختيار سيتم على أسس موضوعية تعتمد الكفاءة والمهنية.

كما نوه أن الاختيار سيتم على أساس الامتحان، والمقابلة التي سيتم فيها تقديم عرض يتم مناقشته من قبل لجنة متخصصة.

وأكد أ. صالحة أن هذه الطريقة تتبعها الوزارة في اختيار المدراء والمشرفين منذ فترة، وذلك بهدف ضمان اختيار الشخصية الأنسب من الناحية العلمية والمهنية على حد سواء.

وساد الاجتماع جو من العصف الفكري البناء، والذي أكد فيه المشاركون على تحقق الفائدة من هذا اللقاء الثري بالعلم والمعرفة.

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