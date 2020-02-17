التعليم تناقش معايير اختيار المعلمين للوظائف التعليمة للعام 2020

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، ورشة عمل تخصصية حول معايير واختيار المعلمين للوظائف التعليمة للعام 2020, وذلك في مقر الوزارة بمدينة غزة.

وحضر الورشة د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي, وأ. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي, وأ. رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية, ومدير دائرة الإشراف د. إبراهيم رمضان، وممثلين عن مديريات التربية والجامعات وديوان الموظفين العام.

وتأتي هذه الورشة من باب تجويد العملية الإدارية في التعليم لاستقطاب أفضل المعلمين في الاختبار.

ورحب د. ثابت بالحضور, مؤكدًا أن الوزارة تنفذ هذه الورش التخصصية لوضع أفضل المعايير والإجراءات الخاصة بعمليات التوظيف واختيار المعلمين أصحاب الكفاءات نحو الوصول للمزيد من التطوير التعليمي وخدمة العملية التربوية.

من جهته استعرض أ. صالحية خطوات عملية التوظيف من لحظة الإعلان عن الامتحان حتى إعداد الدور واعتماده والإعلان عن النتائج النهائية.

من جانبه، تناول د. رمضان الجانب المهني والفني للاختبار ومحاور المجال التربوي وآليات توصيف الاختبار والمهارات العلمية والتطبيقية المطلوبة.