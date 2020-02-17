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بالتعاون مع بلدية رفح ومديرية تعليم رفح

وزارة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الأيام الثقافية

17 شباط / فبراير 2020 01:07

وزارة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الأيام الثقافية
وزارة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الأيام الثقافية

غزة- الرأي

اختتمت وزارةالثقافةالفلسطينية، مساء أمس الأحد، فعاليات مهرجان الأيام الثقافية الذي أقامته بالتعاون مع بلدية رفح ومديرية تعليم رفح تحت شعار "رفح تتحدث عن نفسها"، بمشاركة مؤسسات حكومية وأهلية ومراكز ثقافية، وتم من خلاله عرض تراث مدينة رفح وتاريخها على مر العصور.

وحضر حفل الإختتام، الدكتور عطا الله أبو السبح وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أنور البرعاوي وكيل وزارة الثقافة، والدكتور أنور الشاعر رئيس بلدية رفح، والأستاذ أشرف عابدين مدير تعليم رفح، والمدراء العامون بالوزارة، وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية وفصائل العمل الوطني، ولفيف من الشخصيات الإعتبارية والوجهاء والمخاتير وأهالي محافظة رفح.

واستمرت فعاليات المهرجان على مدار (5) أيام، وإمتدت إلى عدة مناطق من محافظة رفح، تخللها عدة فقرات فنية وتراثية وعروض مسرحية، وندوات ثقافية وفكرية، وأمسيات أدبية، ومعارض تحاكي التنوع الثقافي والحضاري لمحافظة رفح، وسط تفاعل وإهتمام شعبي واسع من أهالي المحافظة.

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