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وادي: تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية

17 شباط / فبراير 2020 01:12

وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي
وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي، عن تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وقال وادي في بيان صحفي، إن لجنة المتابعة الحكومية قررت تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية في محافظات غزة برئاسة الوزارة، وعضوية وزارة الداخلية والأمن الوطني (مباحث التموين)، وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد الوطني (مؤسسة المواصفات والمقاييس).

وذكر أن الهدف من اللجنة مراقبة ما يدخل إلى قطاع غزة من مواد غذائية وخضروات ومراقبة السوق المحلي، من أجل الحفاظ على جودة الأغذية والحفاظ على القيمة الشرائية لها ومنعاً لارتفاع واحتكار الأسعار.

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