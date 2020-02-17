" وادي": تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، عن تشكيل لجنة عليا لمراقبة الامن الغذائي في قطاع غزة.

وقال وادي ، إن لجنة المتابعة الحكومية قررت تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية في محافظات غزة برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وعضوية وزارة الداخلية والامن الوطني (مباحث التموين)، وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد الوطني (مؤسسة المواصفات والمقاييس).

وذكر وادي، إن الهدف من اللجنة مراقبة ما يدخل إلى قطاع غزة من مواد غذائية وخضروات ومراقبة السوق المحلي، من أجل الحفاظ على جودة الأغذية والحفاظ على القيمة الشرائية لها ومنعاً لارتفاع واحتكار الأسعار.