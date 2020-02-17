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منظمة إسرائيلية تُطالب باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية

17 شباط / فبراير 2020 01:16

العمليات الفدائية - أرشيف
العمليات الفدائية - أرشيف

طالبت منظمة إسرائيلية، بخصم 1.7 مليار شيكل، من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح عوائل قتلى إسرائيليين لقوا حتفهم جراء 15 عملية تفجيرية وقعت خلال الانتفاضة الثانية.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن المنظمة تعتمد في ذلك على حكم قضائي إسرائيلي، حمّل السلطة المسؤولية عن تلك الهجمات التي نفذت من قبل عناصر ناشطة في فتح، وحماس والجهاد الإسلامي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك مساعٍ لخصم تلك الأموال من عوائد الضرائب أو الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي تلك العمليات، وكذلك لمن كان يقف خلفهم من عناصر الفصائل الفلسطينية والذين أُسروا لاحقًا.

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