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"هيئة مسيرات العودة" تجري تعديل على مسماها

17 شباط / فبراير 2020 01:22

مشاركون في مسيرات العودة
مشاركون في مسيرات العودة

قررت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة إجراء تعديل على مسماها لتحمل اسم "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة" تأكيدًا على الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة "صفقة القرن".

وأكدت الهيئة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه، الاثنين، استمرار فعالياتها المختلفة وبفعلها الجماهيري المتعاظم مواصلةً للفعل الشعبي والجماهيري على المستوى الفلسطيني والقومي وفي كافة أماكن التواجد والشتات.

ودعت أبناء شعبنا لتشكيل أوسع حالة من الالتفاف الجماهيري والشعبي، والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تدعو لها الهيئة.

كما دعت الهيئة الحركات والقوى والأحزاب في البلدان العربية الشقيقة للانتصار لنضال الشعب الفلسطيني من خلال قطع الطريق على الأنظمة العربية الرسمية على كل محاولات تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التطبيعية مع العدو الصهيوني.

وأشارت إلى أن الهجمة الصهيونية الأمريكية المسعورة تتواصل بحق مسيرة شعبنا النضالية وثوابته الوطنية، في ظل حالة من التخاذل والهوان حيث تهرول بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وذكرت الهيئة، أن ذلك يشكّل طعنة في ظهر نضال شعبنا الفلسطيني وتضحياته ودماء شهدائه وشهداء الأمة العربية، وخذلاناً لآمال وتطلعات الشعوب بالتحرر والانعتاق من صلف وعنجهية القوى الاستعمارية والإمبريالية.

وقالت: "لكن يبقى إيماننا راسخاً بإمكانات وطاقات الشعوب العربية وأحرار العالم ممن يناهضوا السياسات الصهيوأمريكية والنهج السياسي الهابط لبعض الأنظمة العربية مؤمنين بحتمية الانتصار للحق على الظلم والاضطهاد".

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