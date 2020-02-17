مدير تعليم خان يونس يكرم المتفوقات بمدرسة عبد القادر الحسيني للبنات

غزة- الرأي

شارك عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، في تكريم أوائل الطالبات المتفوقات بمدرسة الشهيد عبد القادر الحسيني الأساسية للبنات، ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية المحفزة للطلبة المتفوقين، واستمراراً للتواصل الفاعل مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، وذلك بحضور عدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، وأ. شفاء النبريص مديرة المدرسة، وعدد من مديري المدارس، ومجلس أولياء الأمور وذوي المتفوقات.

وفي كلمته، هنأ أ. الفرا الطالبات المتفوقات، متمنياً لهن مزيداً من النجاح والتميز، وثمن أ. الفرا جهود الهيئة التدريسية في خدمة الطالبات وتحسين مستوياتهم التحصيلية، مؤكداً على التكاملية في العمل والعلم والتربية بين المدرسة والأسرة؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي كلمتها رحبت أ. النبريص بالحضور، وأبرقت بالتهنئة القلبية للطالبات المتفوقات وذويهن، وأشادت بجهود المعلمات اللاتي ساهمن في تحقيق هذا الإنجاز.

ونيابة عن الطالبات المتفوقات شكرت الطالبة براءة ضرغام إدارة التعليم وإدارة المدرسة وأولياء أمورهن وكل من ساهم في صناعة هذا التفوق.