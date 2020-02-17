بلدية رفح تزيل التعديات بحي تل السلطان غربي المدينة

رفح- الرأي

نفذت بلدية رفح، بالتعاون مع جهاز شرطة البلديات بالمحافظة حملة لإزالة التعديات على الأرصفة والطريق بشارع النزهة –النص- بحي تل السلطان غربي المدينة.

وأوضح رئيس قسم التفتيش والمتابعة محمد زعرب ، أن حملة الإزالة جاءت استجابة لشكاوي المواطنين وللحفاظ على سلامة آلاف الطلاب الذين يضطرون للسير بمنتصف الطريق خلال ذهابهم وعودتهم من المدارس؛ نظراً لإشغال الأرصفة وأجزاء من الطريق من قبل أصحاب المحلات التجارية.

وأكد زعرب أنه تم استنفاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال إرسال عدة إشعارات بالإزالة لأصحاب المحلات المعتدية على الأرصفة والطريق، كما تم التفاهم مع أصحاب البسطات للعمل بأقل إشغال ممكن للأرصفة.

وأضاف:" سنواصل متابعة ملف التعديات على الأرصفة بكافة الأحياء ولاسيما شارع أبو بكر الصديق في مركز المدينة، ضمن حملة الرصيف حقي التي أطلقتها البلدية".

ودعا زعرب أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالمساحات المخصصة لهم واحترام حق المواطنين والطلاب بالسير بأمان على الأرصفة.