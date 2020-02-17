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كلية الرباط تشرع ببرنامج التدريب العملي لطلاب "البكالوريوس 8"

17 شباط / فبراير 2020 01:57

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غزة-الرأي

شرعت كلية الرباط الجامعية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم ، في برنامج التدريب الميداني للفصل الدراسي الثامن لدفعة البكالوريوس الثامنة.
وأوضح د. جهاد سمعان مدير وحدة البحث العلمي والتعليم المستمر في الكلية أن المرحلة الأولى من البرنامج لإطلاع الطلاب على جميع الإجراءات التي سيمارسها في الإدارات نظرياً" والتي كانت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمهيدا للمرحلة الثانية.
وأشار سمعان إلى بدء المرحلة الثانية وهي توزيع الطلاب على الإدارات والمراكز لمدة 10 أسابيع حيث تم تقسيم طلاب الدفعة إلى خمس مجموعات بواقع تسع طلاب لكل مجموعة، وسيُوزع الطلاب في سبع إدارات تخصصية تابعة لوزارة الداخلية.
بدوره، ذكر الرائد علي طعمة أن هذه المرحلة تلقى اهتماماً واسعاً لدي عمادة كلية الرباط، لافتاً إلى أن الكلية تُتابع المراكز من خلال ضباط يُشرفون علي الطلبة ميدانياً.
وأضاف: "تم فرز مشرف لكل إدارة من ضباط الكلية لمتابعة العملية التدريبية بالتنسيق مع الإدارات والمراكز ويساهم في التقييم النهائي للطلبة".
 

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