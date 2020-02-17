المالية: خطة مشتركة مع المحطات لعدم تكرار أزمة الغاز

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن خطط تحضر لها مع أصحاب المحطات وجمعية أصحاب شركات البترول، لتوسيع خزانات غاز الطهي لاستيعاب كميات أكبر لتفادي حدوث أزمات.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، بيان بكر إن كميات غاز الطهي الواردة إلى قطاع غزة تكفي حاجة السوق، وعملية التوريد في الآونة الأخيرة تسير بشكل إيجابي، حيث إن الكميات الواردة تكفي حاجة السوق.

وبين بكر أنه دخل إلى غزة أمس، (24) شاحنة غاز طهي من الاحتلال، و(5) شاحنات من الجانب المصري.

وأشار بكر إلى أنه من المبكر الحديث عن انتهاء أزمة غاز الطهي، ذلك أن الأمر مرتبط باستمرارية التوريد، وتوفير الكميات، مقدراً احتياج غزة من غاز الطهي (250) طناً يومياً.

وفي السياق تحدث بكر عن خطط تحضر لها وزارة المالية مع أصحاب المحطات وجمعية أصحاب شركات البترول، لتوسيع خزانات غاز الطهي لاستيعاب كميات أكبر لتفادي حدوث أزمات.

وطرأ ارتفاع طفيف على أسعار بيع غاز الطهي لشهر فبراير الجاري وذلك لارتفاع سعرها من الجهات الموردة.

يذكر أن أزمة غاز الطهي بدأت تصرب قطاع غزة بداية العام الجاري بسبب شح الكميات التي يتم استيرادها من الجانبين المصري والإسرائيلي ما دفع وزارة المالية لاتخاذ إجراءات للحد من تفاقم الأزمة.

المصدر: صحيفة فلسطين