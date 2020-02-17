وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويجرف أرض غرب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تزيل التعديات بحي تل السلطان غربي المدينة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم خان يونس يكرم المتفوقات بمدرسة عبد القادر الحسيني للبنات وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة مسيرات العودة" تجري تعديل على مسماها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية منظمة إسرائيلية تُطالب باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية " وادي": تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية وادي: تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الأيام الثقافية
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء

17 شباط / فبراير 2020 04:01

0a2b8b5b56c6879ed8ab6564ba4b0117
0a2b8b5b56c6879ed8ab6564ba4b0117

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الثلاثاء 18 فبراير، سيكون للحافلات من الثالثة وحتى السادسة (الرقم 50) من كشف (5-2020(.

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمطالعة الكشف اضفط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تنفذ مبادرة للتضامن مع الشعب الصيني في مواجهة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟