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الاحتلال يعثر على جثمان منفذ عملية إطلاق نار برام الله

17 شباط / فبراير 2020 04:47

مكان العملية
مكان العملية

الضفة المحتلة-الرأي:

زعم جيش الاحتلال اليوم الإثنين، أنه عثر على جثمان منفذ عملية إطلاق النار عند مفترق منطقة لواء أفرايم الإقليمي برام الله قبل أسبوعين.
 
وادعى الجيش وفق موقع "والا" العبري، أنه بعد جهد تشغيلي واستخباري قامت به جميع قوات الأمن، وبعد عمليات مسح واسعة النطاق تم العثور على جثة يُشتبه في كونها لمنفذ عملية إطلاق النار في تقاطع لواء أفرايم.
 
وأوضح أنه تم العثور على الجثة بين غطاء نباتي متشابك في منطقة قريبة، وبجوارها بندقية من طراز M 16.
 
وكان جندي "إسرائيلي" أصيب بجراح خطيرة في السادس من فبراير الجاري في عملية إطلاق نار عند بلدة رأس كركر غرب رام الله نفذها فلسطيني بواسطة سيارة مسرعة وانسحب من المكان، ولم يوضح الجيش ملابسات وتفاصيل الحادثة.

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