وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية المالية: خطة مشتركة مع محطات الغاز لعدم تكرار الأزمة وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تشرع ببرنامج التدريب العملي لطلاب "البكالوريوس 8" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويجرف أرض غرب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تزيل التعديات بحي تل السلطان غربي المدينة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم خان يونس يكرم المتفوقات بمدرسة عبد القادر الحسيني للبنات وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة مسيرات العودة" تجري تعديل على مسماها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية منظمة إسرائيلية تُطالب باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية
أخبار » الأخبار العبرية

"الكابينت" يُلغي اجتماعه الذي كان مقررًا الأربعاء

17 شباط / فبراير 2020 05:45

الداخل المحتل- الرأي:

أفادت القناة "12" العبري، بأن المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابينت" قرر إلغاء اجتماعه المقرر يوم الأربعاء المقبل.

هذا ولم تفصح القناة العبرية، عن أسباب إلغاء الاجتماع.

وكانت وسيلة إعلام عبرية، قالت إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" سيعقد جلسة له يوم الأربعاء المقبل.

وبينت القناة 2 العبرية، أن "الكابينت" سينعقد، لبحث الأوضاع الأمنية، وخطة رئيس الأركان كوخافي تنوفا.

هذا وتشهد مستوطنات الغلاف توترًا أمنيًا جراء سقوط الصواريخ والبالونات المتفجرة المطلقة من قطاع غزة، بعد تنصل "إسرائيل" من التفاهمات ومواصلة التضييق على قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تنفذ مبادرة للتضامن مع الشعب الصيني في مواجهة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟