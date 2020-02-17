"الكابينت" يُلغي اجتماعه الذي كان مقررًا الأربعاء

الداخل المحتل- الرأي:

أفادت القناة "12" العبري، بأن المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابينت" قرر إلغاء اجتماعه المقرر يوم الأربعاء المقبل.

هذا ولم تفصح القناة العبرية، عن أسباب إلغاء الاجتماع.

وكانت وسيلة إعلام عبرية، قالت إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" سيعقد جلسة له يوم الأربعاء المقبل.

وبينت القناة 2 العبرية، أن "الكابينت" سينعقد، لبحث الأوضاع الأمنية، وخطة رئيس الأركان كوخافي تنوفا.

هذا وتشهد مستوطنات الغلاف توترًا أمنيًا جراء سقوط الصواريخ والبالونات المتفجرة المطلقة من قطاع غزة، بعد تنصل "إسرائيل" من التفاهمات ومواصلة التضييق على قطاع غزة.