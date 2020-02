معلمة "توظف" الرحلات التعليمية العالمية في تدريس الإنجليزية

غزة- الرأي- سامي جاد الله

تبدع المعلمة أسماء مصطفى من مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات بمديرية تعليم شمال غزة في اتباع وسائل وطرق تدريسية حديثة ومتنوعة.

والمعلمة أسماء عضو ناشط في فرق تعليمية عالمية مثل Microsoft Educators ، BBC & Pearson Live Classes ،و The Hands Up .

وفي هذا الإطار توظف الرحلات التعليمية الافتراضية، من خلال تنظيم لقاءات عبر منصات التواصل بين طالباتها ومعلمين وطلبة من عدة دول لعدة أهداف منها : الاطلاع على ثقافات العالم، وتعليم الإنجليزية ، وتطوير مهارات طالباتها اللغوية ، ونقل معاناة فلسطين وغزة للعالم.

ونفذت رحلات افتراضية إلى 30 دولة مثل: انجلترا، فيتنام، صربيا، هنجاريا، أوكرانيا، البوسنة، إسبانيا، بولندا، سلوفاكيا، كوريا، روسيا، كولومبيا، جمهورية التشيك، المجر، ليتوانيا، أستراليا، كرواتيا، لاتفيا، المكسيك، ماليزيا، الإكوادور، بنجلادش، تايلاند، اندونيسيا، مقدونيا الشمالية، الضفة الفلسطينية، ومختلف مناطق قطاع غزة.

وتقوم المعلمة أسماء بعقد شراكات بينها وبين معلمات ومعلمين عبر العالم لتبادل الخبرات، كما قامت بالتنسيق لتنفيذ شراكات جديدة لمدارس في غزة والضفة.

وتبذل المعلمة أسماء جهوداً في تطوير المهارات الإبداعية لدى طالباتها في مختلف مستويات التحصيلية (نطق وقراءة وكتابة ومهارات تواصل) من خلال أساليب التدريس المتنوعة.

وقامت مؤخراً بتأليف كتاب بعنوان (My 45 Innovated Gaming Strategies in Teching English as a Foreign Language)حيث يحتوي على ٤٥ استراتيجية تعلم نشط وألعاب تربوية ذات أثر فاعل في العمليات التعليمية.

و تتبنى المعلمة أسماء أسلوب التعليم الممتع بالألعاب و الدراما و القصص القصيرة، كما توظف التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتواصل مع الطالبات فتستخدم تطبيقات zoom، skype، Facebook، Twitter YouTube , Google Sites, wakelet .. كما صممت مؤخراً ثلاثة تطبيقات بتقنية المكعب المدمج في دروس مختلفة لمنهاج الصفين السابع والثامن، حيث تستخدم ذلك في تنفيذ دروس تفاعلية ممتعة في المدرسة.