الاعلان رسمياً عن هوية الشهيد منفذ عملية رام الله

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلن الارتباط المدني الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال أبلغته باستشهاد المواطن "فخر محمود أبو زايد قرط" "53 عاماً" من مدينة بيتونيا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وكان جيش الاحتلال ادعى في بيان أصدره في وقتٍ سابق أن أبو زايد هو منفذ عملية إطلاق النار تجاه قوة إسرائيلية بدوليب قرب رام الله قبل أكثر من 10 أيام.

وكان جيش الاحتلال ادّعى في بيان له، اليوم الإثنين، بأن قواته عثرت على جثمانه حيث يقف خلف تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “دوليف” (المقامة على أراضي غربي رام الله) والتي أدت إلى إصابة جندي بجروح وذلك في السادس من الشهر الجاري.