أمطار قوية قادمة وحالة من عدم الاستقرار حتى الخميس

رام الله - الرأي:

توقع موقع طقس فلسطين أن تتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء بحالة مميزة وممتازة من عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله تعالى يصحبها عواصف رعدية.

ومن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار مع مساء وليلة الغد الثلاثاء يسبقها جو مستقر سيسود في ساعات النهار من يوم غد الثلاثاء مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يسود جو مائل للدفيء في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو دافئ في الأغوار.

ومن المتوقع أن تكون حالة عدم الاستقرار المقبلة شاملة لجميع المناطق الفلسطينية الشمالية والوسطى وصولا إلى وسط النقب الفلسطيني. لكن تبدو المناطق الوسطى والمنتدى من وسط الضفة والساحل الأوسط وصولاً الى شمال النقب المرشحة الأكبر لاستقبال الهطولات المطرية الأكثر قوة وغزارة.

وتمتد فترة ذروة هذه الاضطرابات الجوية بين منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء وصباح وظهيرة يوم الأربعاء، مع فرصة لزخات مطرية محليه قد تمتد حتى يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد خلال فتره تأثرها بحالة عدم الاستقرار بأجواء باردة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وجو بارد بشكل واضح.

والله تعالى أعلى وأعلم