آليات الاحتلال تجرّف أراضٍ شمال الضفة لتوسيع المستوطنات

غزة- الرأي:

جرفت آليات الاحتلال، عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين شرق مدينة سلفيت، في حين تواصل عمليات التجريف جنوبي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال جرفت اليوم الإثنين، نحو 50 دونمًا من أراضي قريتي “اسكاكا” و”ياسوف” الواقعتين شرقي مدينة سلفيت؛ بغية توسيع طرق مستوطنة "نوفي نحمياه".

وأوضحت أن جرافات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي، عمليات تجريف في منطقة “جبل سلمان” في قرية بورين جنوبي نابلس؛ بهدف شق شارع وتوسعة مستوطنة “يتسهار”.

وفي أريحا، أغلقت قوات الاحتلال فتحات مياه تخدم المزارعين في منطقة الشونة بقرية الجفتلك شمالي المدينة، لري أراضيهم ومزروعاتهم.