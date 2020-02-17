تظاهرة غاضبة رفضاً لاستضافة إسرائيليين في رام الله

فلسطين المحتلة - الرأي

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، في تظاهرة غاضبة ورافضة للتطبيع واستضافة الإسرائيليين في المدينة أو غيرها من المدن الفلسطينية والجلوس معهم من قبل المسؤولين.

وردد المشاركون في التظاهرة شعارات غاضبة خلال تواجدهم على دوار المنارة وسط مدينة رام الله مثل "التطبيع خيانة" و "لا للتطبيع" و "فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية" و "لليسار واليمين يسقط المطبعين".

ولم يغب عن المشاركين في الوقفة الغاضبة التأكيد على رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقاضي قضاة فلسطين التقى بوفد صحافي إسرائيلي بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، أمس الأحد.

وقال الهباش خلال لقائه بالصحافيين الإسرائيليين إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يكذب على الإسرائيليين حيث لا يوجد أي تطبيع رسمي للعلاقات مع الدول العربية.

يشار إلى أن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي استضافت، الأحد، مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الاعلام في دولة الاحتلال وفقاً لما أعلنته الوكالة الرسمية "وفا".

وخلال الزيارة قال المتحدث باسم رئاسة السلطة، نبيل أبو ردينة، إنه إذا وافقت "إسرائيل" على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، فإن السلطة ستكون على استعداد لتوقيع اتفاق في غضون أسبوعين.