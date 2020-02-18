الطقس: أجواء غير مستقرة اليوم وأمطار متفرقة مساءً

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة والمساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو باردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الخميس غائماً جزئياُ الى غائم دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة نهارا مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، وخلال ساعات الليل يتوقع ان تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي وتسقط الامطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.