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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم فتية

18 شباط / فبراير 2020 08:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتية.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي بيت دقو وقطنة في القدس وهم: زياد عبد السلام طه من قطنة وهو أسير سابق، وكرم محمد مُرار، ومحمد شاهر مُرار من بلدة بيت دقو.

ومن بلدة العوجا شمال أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتيان، وهم: علاء جميل جراهيد (24 عاما)، وعبد المنعم خالد جراهيد (17 عاما)، وهيثم عواد جراهيد (36 عاما)، وأحمد إسماعيل هديب (17 عاما).

فيما جرى اعتقال المواطنين رامز حشاش، وعلي عودة من مخيم بلاطة في نابلس، ومن رام الله والبيرة اعتقل الشاب أشرف سمير كفاية (19 عاما).

يضاف إلى المعتقلين الفتى علي محمود موسى علّان (14 عاما) من مخيم عايدة في بيت لحم، علما أن الطفل يعاني من إصابة جرّاء حادث سير تعرض له قبل عدة أشهر، والمواطن إبراهيم أبو هاشم من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما استدعت من مخيم الدهيشة ثلاثة مواطنين، وهم: خليل أبو نجمة، وجميل راغب اللحام، ومأمون حسين اللحام.

يذكر أن قوات الاحتلال احتجزت بالأمس على الأقل ثلاثة مواطنين واعتقلت آخر من عدة محافظات، وهم: بشار عبد الحفيظ مليطات من نابلس واحتجز لساعات قبل الإفراج عنه لاحقا، وكذلك جرى مع شقيقين من بلدة كفر نعمة، وهما: سعد وصهيب عطايا، كما جرى اعتقال لمواطن من جنين وهو علاء عبد الكريم البيطاوي (21 عاما).

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