الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويستدعي آخريْن بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 6 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من قرية العوجا شمال أريحا، وهم علاء عواد جراهيد، وعبد المنعم خالد جراهيد، وعلاء جميل جراهيد.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين رامز حشاش، وعلي عودة من مخيم بلاطة بنابلس على حاجز زعترة، والفتى علي محمود علان من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وذكرت أن قوات الاحتلال استدعت الحاج خليل أبو نجمة، والشيخ جميل راغب اللحام من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم للمقابلة.