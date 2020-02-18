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شركة "روكيت لاب" الأمريكية تستعد لإطلاق كبسولة ناسا إلى القمر

18 شباط / فبراير 2020 08:43

شركة "روكيت لاب" الأمريكية تستعد لإطلاق كبسولة ناسا إلى القمر
شركة

من المنتظر أن تحقق شركة Rocket Lab الأمريكية أحلامها في إطلاق حمولات إلى القمر، حيث اختارت ناسا معامل Rocket Lab لتنقل كبسولات CAPSTONE ذاتية التحكم إلى مدار القمر في أوائل عام 2021، حيث سينطلق صاروخ Electron rocket من منشأة ناسا Wallops في فرجينيا، وذلك من منصة الإطلاق Photon، وسوف تعالج الكبسولة المرحلة الأخيرة فقط، عندما تدفع نفسها إلى الفضاء الخارجي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيقوم القمر الصناعي الصغير (الذي يبلغ وزنه 55 رطلاً فقط) أولاً بإجراء عرض تجريبي باستخدام المركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter، ولكن من المفترض أن يكون في نهاية المطاف "مستكشف الطريق" الذي سيساعد مركبة البوابة الفضائية لبرنامج Artemis على الاقتراب من القمر بأمان.

فيما لا تعد هذه الصفقة مفاجئة بالنظر إلى جهود الخصخصة الحالية لإدارة ناسا، وفي الوقت نفسه، يبدو أنه مناسب ومنطقي، حيث تخصصت معامل Rocket Lab في إطلاق الصواريخ بسرعة وبميزانية منخفضة نسبيًا، ويبدو أنها تقدم بتكلفة تقل قليلاً عن 10 ملايين دولار، أو أقل من 13.7 مليون دولار تدفعها ناسا لإنشاء وتشغيل CAPSTONE، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الفرق الكبيرة بين ناسا ومختبر روكيت.

وفي نفس السياق أعلنت وكالة "ناسا" أنها تبحث عن رواد فضاء جدد، وسوف تبدأ بإرسال الدفعة الجديدة من رواد الفضاء في بعثات "برنامج أرتميس" التابع لناسا، الذي يهدف إلى إنشاء محطة على القمر وإرسال مجموعة من البشر في النهاية إلى المريخ، وتبدأ مهلة تلقي الطلبات الجديدة يوم 2 مارس وتنتهي في 31 مارس، وتتراوح الأجور بين 104898 دولاراً و161141 دولاراً، مما دفع براندي دين، المتحدثة باسم وكالة ناسا بوصف العروض على أنها أفضل وظيفة داخل وخارج الكوكب.

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