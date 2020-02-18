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بكين تبني مصنعا لصناعة الأقنعة خلال 6 أيام

18 شباط / فبراير 2020 08:53

بكين تبني مصنعا لصناعة الأقنعة خلال 6 أيام
بكين تبني مصنعا لصناعة الأقنعة خلال 6 أيام

تعتزم بكين تحويل مبنى صناعيا إلى مصنع جديد لصناعة الأقنعة في غضون ستة أيام، لتلبية الطلب المتزايد على الأقنعة وسط تفشي فيروس كورونا الجديد. ومن المتوقع أن ينتج المصنع الذي تقوم ببنائه المجموعة الأولى لمؤسسة الصين للبناء، 250 ألف قناع يوميا.

قال سونغ تشاو مدير المشروع بالمؤسسة، إن عملية التشييد بدأت اليوم الإثنين، حيث يتبادل العمال نوبات العمل لضمان إنهاء هذا المشروع يوم السبت. ولحماية العمال من العدوى المحتملة، تعتزم المجموعة المشيدة قياس حرارة العمال بشكل يومي وتخصيص غرف بعيدة عن مناطق السكنى للعمال الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي الوقت الذي تحارب فيه الصين تفشي فيروس كورونا، أصبح الطلب على الأقنعة كبيرا، من قبل العاملين بمجال الطب والأفراد المشاركين في السيطرة على المرض إلى جانب العامة. ولذلك شجعت الحكومة مصنعي المواد الطبية على تعزيز الإنتاج بين تدابير أخرى لسد فجوة الإمداد.

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