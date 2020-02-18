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اختتام بطولة فلسطين للكيك بوكسينغ

18 شباط / فبراير 2020 09:04

اختتام بطولة فلسطين للكيك بوكسينغ
اختتام بطولة فلسطين للكيك بوكسينغ

أسدل اتحاد الكيك بوكسينغ الستار عن بطولة فلسطين التي شملت أسلوبي الكي ون للكبار والو كيك لفئة الشباب والناشئين، والتي أقيمت مؤخراً في مركز بوتين بمدينة بيت لحم، بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومشاركة 80 لاعباً مثلوا 15 هيئة من المحافظات الشمالية والقدس. واحتل نادي الروك الرياضي المقدسي المركز الأول، ونادي الأخوة من طوباس المركز الثاني، ومركز الفهد من رام الله المركز الثالث. وأشار سمير عثامنة رئيس الاتحاد إلى أ ن البطولة امتازت بالمنافسات الندية والمستوى الفني والروح الرياضية، شاكراً طاقم الحكام الذي أدار النزالات بكل بجدارة. وأعرب عن سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون الناشئون الذين يشكلون نواة مستقبل اللعبة والقادرين على تمثيل فلسطين في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وفي الختام، توج مجلس إدارة الاتحاد وضيوف الشرف الفائزين بالمراكز الأولى.

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