الدوري الممتاز لكرة اليد- جوال :شباب جباليا يتفوق على خان يونس

فاز فريق كرة اليد بنادي شباب جباليا على نظيره شباب خان يونس بنتيجة 34-27، في المباراة التي جرت بينهما على صالة أبو يوسف النجار في ختام الجولة الثامنة للموسم 2020.

جاء الشوط الأول متكافئاً، وبرز من خان يونس شرف النبريص، ومن جباليا مؤمن أبو لبدة، وأحمد الحمايدة، لينتهي لصالح خان يونس بنتيجة 14-13.

وفي الشوط الثاني استغل شباب جباليا خبرة لاعبيه عمر ابو زيد، وخميس البطش، ونجح في التقدم بنتيجة 21-13، وبنتيجة إجمالية 27/34، ورفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن، وحلَّ خلفه خان يونس بلا نقاط. حكم اللقاء: إياد برهوم، وأنيس إسماعيل، وميقاتي علي أبو طه، ومسجل مجدي حرب.

ولم يجر اللقاء الثاني الذي كان سيجمع اتحاد دير البلح وخدمات جباليا بسبب تأخر وصول الأخير، ليفوز الاتحاد بالنتيجة الإدارية 10-صفر، ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وبقي جباليا في المركز السادس برصيد 3 نقاط