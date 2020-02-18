فدائي السلة يغادر تركيا صوب كازخستان

اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة الثلاثاء معسكره التدريبي المقام في اسطنبول بتركيا استعدادا لاستحقاق اسيا ولمباراة كازخستان في الواحد والعشرين من الشهر الجاري في كازخستان، قبل ان يلتقي في مباراته الثانية على ملعبه البيتي في الجامعة العربية الامريكية بجنين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والتي استعد الفدائي السلوي لهن جيدا في سبيل حجز مقعد له في النهائيات.

وكان عسكر الفدائي في اسطنبول في العاشر من الشهر الجاري لمدة 8 ايام ليكون على اتم الجاهزية الفنية لمباراتي كازخستان وسيرلانكا ضمن التصفيات الاسيوية الممهدة لنهائيات امم اسيا 2021 المقامة في الامارات العربية المتخدة،

وكان للمعسكر التدريبي الفائدة الجمة للفدائي ولمدربه الامريكي كافتر ومساعده الصربي فكتور من اجل جعل المنتخب متألف ومتفاهم فيما بين اللاعبين خاصة في ظل وجود لاعبين من خارج الديار ، بمعنى اللاعبين المحترفين الى جانب اللاعبين المحليين ليكون هناك دمج ومزاوجة بين الطرفين ، كي يكون التفاهم والتناغم سيد الموقف .

وقد مزج المدرب الامريكي كافتر بين الجهتين ما ادى لوجود تفاهم وتناغم بينهم ، وعمل على اكثر من صعيد بتركيزه على الخطط والتكتيك والمهارات الفنية الفردية والجماعية وكذلك رفع منسوب اللياقة البدنية في سبيل رفع المستوى العام للمنتخب ، وتقديمه افضل مستوى واداء ونتيجة خاصة مباراة كازخستان التي تم التركيز عليها كونها الاولى في التصفيات وحتى لا يتشتت اللاعبون في التفكير في اكثر من لقاء في وقت واحد ، فمباراة سيرلانكا التي ستجري في جنين لها رونقها وتكتيكها الخاص، لذلك كل التفكير الان منصب على لقاء كازخستان.

ولم يكن المعسكر التدريبي للتدريب فقط بل اعتمد المدرب على المباريات التدريبية الخاصة والمغلقة بعيدا عن الاعلام كي يجرب جميع اللاعبين قبيل اختياره الاخير لتشكيلة الفدائي لمباراة كازخستان المهمة، لذلك عمل المدرب في هذا الاطار على المباريات التدريبية الخاصة كي يعرف ويسجل كل صغيرة وكبيرة لكل لاعب قبل انتقائه للفدائي في اللقاء الخارجي، حيث جرب جميع اللاعبين ومن الواضح انه عرف كيف سيتعامل مع مباراة كازخستان من خلال الاميز بالمنتخب .

- مباراتنا وكازخستان مهمة جدا

وستكون مباراتنا الاولى بالتصفيات الاسيوية السلوية مهمة جدا للمنتخبين ويسعى الفدائي للفوز فيها حتى يريح نفسه في لقاء الاياب وحتى يعود من كازخستان الى جنين وكله تفاؤل وحماس كي يكون مستعدا تماما لسيرلانكا ويقدم مستوى يليق به يفرح الجمهور الذي سيحضر اول مباراة رسمية سلوية في فلسطين، ومن المتوقع ان تمتلئ الصالة عن بكرة ابيها للجمهور الفلسطيني التواق لتشجيع الفدائي السلوي على ملعبه ، وكله امل بتحقيق نصر مؤزر يزيد من احقية فلسطين في التأهل للنهائيات .

ومن المعلوم ان منتخبين سيتأهلان مباشرة لنهائيات اسيا 2021 بالامارات وسيكون هناك فرصة للمنتخب الثالث من كل مجموعة بحيث سيتم اجراء بطولة خاصة بالثوالث من المجموعات الستة المشاركة ويتاهل منهم اربعة منتخبات للنهائيات.

وكان منتخبنا الذي يلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الاردن وكازخستان وسيرلانكا وجميع هذه المنتخبات التقت مع الفدائي حيث فاز الفدائي على سيرلانكا في البحرين بفارق كبير وفاز على كازخستان في العام 2015 بنتيجة 83 نقطة مقابل 81 بعد مباراة قوية وعصيبة على المنتخبين فيما خسر الوطني من الاردن في غرب اسيا .

وبالنسبة للترتيب الدولي للمنتخبات تأتي الاردن اولا في المجموعة وترتيبها عالميا 37 ثم كازخستان 75 عالميا ثم فلسطين 90 عالميا واخيرا سيرلانكا 116 عالميا.

وتنطلق مباراة الفدائي الجمعة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت فلسطين وستبثها البي ان سبورت حصريا، ومن المعروف ان درجة الحرارة في كازخستان منخفضة جدا وهي تصل الى 15 تحت الصفر.

- مغادرة ديب وايوب وقدوم حبش

وكان المدير الاداري للفدائي احمد ديب قد غادر البعثة في اسطنبول عائدا لفلسطين لانتهاء اجازته في العمل بينما يغادر عضو الاتحاد نمر ايوب الثلاثاء اسطنبول الى القدس كي يتفرغ لمباراة فلسطين وسيرلانكا ويتابع الامور الخاصة بالمنتخب الوطني ، فيما يحل محله رئيس الاتحاد ابراهيم حبش الذي غادر رام الله الثلاثاء الى اسطنبول ومن هناك رفقة بالفدائي الى كازخستان ليكون على راس البعثة هناك.

ومع التحاق جمال ابو شمالة بالمنتخب اضحت امور الفدائي جاهزة ومكتملة الصفوف للقاء كازخستان خاصة بعد شفاء اصابة طارق التميمي وتماثله للشفاء وتدربه ولعبه مع الفدائي اخر مباراة تدريبية ، ليكون على اتم الجهوزية للمباراة والمنتخب .

- اشرف عليان يلتحق بالبعثة مشجعا

وصل رئيس مجلس ادارة مركز قلنديا اشرف عليان اسطنبول ملتحقا بالفدائي ليكون الى جانبه في استحقاق كازخستان مشجعا ومؤازرا في ارض الملعب

- بعثة الفدائي في ضيافة القتصل العام الفلسطيني والجالية باسطنبول

حلت بعثة الفدائي في اسطنبول ضيفة على القتصل الفلسطيني العام باسطنبول هناء ابو رمضان وعلى الجالية الفلسطينية بتركيا ممثلة برئيس الجالية حازم عنتر في مطعم الملك حيث تناول الوفد السلوي العشاء ، فيما رحبت القنصل العام بالوفد مؤكدة دعمها ومؤازرتها والقنصلية الفلسطينية باسطنبول للفدائي في مباراته امام كازخستان الجمعة ، طالبة من الفدائي تقديم المزيد وتشريف فلسطين في هذا المحفل السلوي الاسيوي.

فيما رحبت الجالية الفلسطينية بتركيا بالوفد من خلال رئيسها حازم عنتر مؤكدة هي ايضا دعمها ومؤازرتها للفدائي في مسعاه للتاهل وفي مباراته الاولى بالتصفيات، ناقلين تحيات الجميع الفلسطيني في تركيا للبعثة مطالبين الفدائي ببذل المزيد من التعب لاجل فلسطين التي تنتظر تحقيق النصر في اللقاء الهام امام كازخستان.

من جانبه قدم عضو الاتحاد نمر ايوب شكره وتقديره الكبيرين للقنصل الفلسطيني العام هناء ابو رمضان ولرئيس الجالية حازم عنتر و للجالية برمتها على اهتمامهم ومؤازرتهم للفدائي وعلى هذا الحفل البسيط الذي يعني الكثير للمنتخب ، متمنيا للجميع فرحة عارمة في نهاية المشوار ان شاء الله.

ومن ثم قام ايوب وقائد الوطني وسني السكاكيني قائد المنتخب الوطني نيابة عن البعثة بتسليم القنصل العام الفلسطيني باسطنبول هناء ابو رمضان لباس الفدائي كما سلموا اللباس الى رئيس الجالية حازم عنتر.