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وزارة العمل تبحث تعزيز التعاون المشترك مع بلدية غزة

18 شباط / فبراير 2020 09:23

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني الإمام الشافعي، زيارة عمل لرئيس بلدية غزة د. يحيى السراج .
وجاءت هذه الزيارة  ممثلة بـ أكرم غبن و أسامة حامد و   مصباح مرتجى، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسستين بما يخدم المواطن والموظفين.
وأوضح غبن، أن اللقاء دار حول العديد من المواضيع الهامة التي تخدم طلابنا، و أبرزها إعفاء خريجي مركز الإمام الشافعي من رسوم ترخيص الحرف حال تم إنشاء الخريجين لمشاريع خاصة بهم، كذلك توفير فرص عمل لخريجي المركز من طرف بلدية غزة حسب الإمكانيات المتاحة، وآلية استيعاب طلاب التدريب الميداني للتدريب بقسم الصيانة في البلدية.
كما أبدى غبن استعداده لتنفيذ دورات تطويرية لموظفي البلدية للارتقاء بالكادر الوظيفي، وستنفذ أولى هذه الدورات التطويرية بمركز الشافعي بتاريخ 18 فبراير 2020م (دورة إكسل متقدم) بناءً على حاجة موظفي البلدية لهذه الدورة المهمة.
وتم الاتفاق على ابرام مذكرة تفاهم بين مركز الإمام الشافعي وبلدية غزة، سيتم صياغتها لاحقاً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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