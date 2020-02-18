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وزارة العمل تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة مع شركة الكهرباء

18 شباط / فبراير 2020 09:34

وزارة العمل تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة مع شركة الكهرباء
وزارة العمل تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة مع شركة الكهرباء

غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل ممثلةً بنائب المدير العام م. شادي حلس، اجتماعاً مع شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ممثلةً بمدير دائرة الوقاية والسلامة م. تامرعليان ، بحضور أ. موسى أبو موسى وم. دارين أبو شاويش .
وهدف الاجتماع إلى الاطلاع على مدى التقدم في تطبيق توصيات تقرير تقييم المخاطر للمنشآت التابعة للشركة، والذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل نهاية عام 2019.
حيث قامت الشركة بتنفيذ العديد من هذه التوصيات، ومن أهمها تركيب منظومات إطفاء متكاملة في كافة منشآت الشركة، ونقل مركز التدريب المهني الخاص بالشركة من الخط الشرقي لمدينة غزة إلى مبنى في وسط المدينة، وإنشاء غرف بمواصفات خاصة لفحص المحولات الكهربائية.
كما عقدت دورة تدريبية للعاملين في الشركة حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية بواقع 36 ساعة تدريبية.
واستكمالاً لجهود التعاون المشترك قام م. شادي حلس بتسليم م. تامرعليان تقريراً فنياً عن معدات وأدوات الوقاية الشخصية اللازمة للعاملين في شركة الكهرباء، وقد تضمن التقرير الآلية العلمية اللازمة لتحديد هذه الأدوات ومعرفة المناسب منها وفق طبيعة مهمة العمل.
وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التنسيق والتعاون لرفع وتحسين مستوى السلامة والصحة المهنية في الشركة.

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