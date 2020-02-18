" المواصلات" تفتتح دورة أسس الفحص الفني للمركبات

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للشؤون الفنية والهندسية بوزارة النقل والمواصلات دورة أسس الفحص الفني للمركبات لحوالي 20 فرد من كوادر جهاز المباحث في شرطة المرور وذلك في مقر الوزارة.

وأكد م. أمين حبيب محاضر الدورة، أن الهدف منها هو تزويد الكادر البشري لجهاز مباحث المرور بطريقة فحص المركبات ومعرفة البيانات الخاصة عن المركبة ومعرفة قانون المرور.

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة السنوية للإدارة العامة للشؤون الفنية و الهندسية للارتقاء بأداء العاملين في جهاز الشرطة خاصة شرطة المرور وإعداد مدربي السياقة للعام 2020م.