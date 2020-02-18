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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2418 ) الثلاثاء 18/2/2020
أخبار فلسطينية
فتح وحماس تؤكدان على أهمية تصعيد الفعاليات لإسقاط “صفقة القرن”
السلطة تُطالب بتحرك عاجل لوقف تنفيذ «صفقة القرن»
رئيس الوزراء الفلطسطيني يطلع وفدا برلمانيا بريطانيا على آخر المستجدات السياسية
الرئيس الفلسطيني يطلع المستشارة الألمانية على الموقف الفلسطيني الرافض لخطة السلام الأمريكية
هاتفيا.. الرئيس الفلسطيني يطلع المستشارة الألمانية على الموقف الفلسطيني الرافض لخطة السلام الأمريكية
حماس تنعى الشهيد فخر أبو زايد قرط منفذ عملية رام الله
842 مليون شيقل عائدات اسرائيل من الغاز والنفط في 2019
أخبار إسرائيلية
اليمين الإسرائيلي يعيد بناء تكتل «حصانة نتنياهو»
نتنياهو: إسرائيل تقيم علاقات مع الدول العربية باستثناء ثلاث
نتنياهو: طائرة إسرائيلية تحلق للمرة الأولى فوق السودان
استطلاعان للرأي: احتمالات إجراء انتخابات إسرائيلية رابعة "قائمة"
"بينيت" يواصل تهديداته لغزة: العمل المقبل يتطلب مفاجأة وخدعة
عوائل إسرائيلية تقرر الضغط على حكومتهم لتغيير الأولويات وإعادة أسراهم من غزة
اخبار دولية
مبادرة أوروبية ـ عربية تولد في ميونيخ قد تكون بديلاً لـ «صفقة القرن»
مبادرة أوروبية تقلق الاحتلال لاعترافها بفلسطين ردًا على "صفقة القرن"
الاتحاد الأوروبي يؤجل الرد على خطة الإملاءات الأميركية بعد الانتخابات
أخبار عربية
مصر تسرِّع بناء جدار مع غزة لمنع تسلل مسلحين عبر الحدود أو الأنفاق
أبو الغيط: الفلسطينيون لم يُهزموا والعرب لن يتخلوا عنهم
الأردن تدين موافقة إسرائيل على مد قطار بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته طعن جندي – (فيديو)
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة فلسطيني بالضفة – (فيديو)
هيئة مسيرات العودة” في غزة تعدل اسمها ليشمل “مواجهة صفقة” القرن
سلطات الاحتلال تشرع بخطوات عملية لتنفيذ مخطط فرض السيادة على الضفة والسلطة تحذر…
الشرق الاوسط
منظمة يمينية إسرائيلية تطالب باقتطاع نصف مليار دولار من السلطة الفلسطينية
«هيئة مسيرات العودة» تعدّل اسمها
الخليج الإماراتية
الاحتلال يزعم العثور على جثمان منفذ عملية «دوليب»
الأسرى المرضى ينتظرون الموت في سجون الاحتلال
الأهرام المصرية
رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع وفدا برلمانيا بريطانيا على آخر المستجدات السياسية
الشروق المصرية
«الصحفيين العرب» يدين الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال على طاقم تليفزيون فلسطين
سفير فلسطيين لدى اليونان يطالب أثينا بتجديد دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية
الغد الأردنية
الاحتلال يغلق منشآت فلسطينية بالأغوار
دول إتحاد أوروبا تفكر بالاعتراف بفلسطين
الاحتلال يجرف 50 دونما شمال الضفة الغربية ويغلق فتحات مياه بالأغوار
الشرق القطرية
7 فصائل فلسطينية تشكل هيئة لمواجهة صفقة القرن وتتوعد نتنياهو بهزيمة عسكرية
عباس يطلع ميركل هاتفياً على الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير اللقاءات التطبيعية الفلسطينية الإسرائيلية تنسف جهود مواجهة "صفقة ترامب"
محدث الاحتلال يزعم العثور على جثة منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله
حملة اعتقالات واستدعاءات بالضفة الغربية
قاسم: زيارات حماس لأهالي الشهداء تهدف للتواصل مع جميع مكونات شعبنا
المطالبة بإقالة عضو أمناء جامعة بيرزيت لمشاركته في لقاء "تل أبيب" التطبيعي
تظاهرة غاضبة في رام الله رفضا للتطبيع واستضافة الإسرائيليين
لقاء بين النخالة ولاريجاني في بيروت
القدس المحلية
غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام
الاحتلال يعتقل مواطنًا على حدود غزة
بالتسجيل: ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين قرب نابلس
حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها البلاد اليوم
القبض على لص بشبهة سرقة منازل جنوب قطاع غزة
ضبط واتلاف 31 مركبة غير قانونية في نابلس
بلدية البيرة تعلن رفضها التطبيع وتؤكد عدم تكليفها أحداً بالمشاركة باجتماع تل أبيب
الحياة الجديدة
الشهيد المناضل الرائد/ رمضان إسماعيل محمد عزام أحد ضباط الأمن
اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة الألمانية
اشتية يطلع وفدا برلمانيا بريطانيا على آخر المستجدات
مجلس الوزراء يستغرب شروع الأطباء بالإضراب ومطالبتهم بعلاوة 200%
"القوى" و"لجنة المتابعة" تؤكدان الإجماع الفلسطيني الرافض لــ"صفقة القرن"
الأيام
شربل داغر .. حديث حول القصيدة والطفولة والولادة الثانية!
رواية "بنت من شاتيلا": حكاية الجرح والغضب والأمل
افتتاح مصنع للسماد العضوي في غزة
"نور" دلال أبو آمنة .. مشروع موسيقي صوفي وصندوق لدعم البحث العلمي
العثور على جثة شهيد من بيتونيا غرب رام الله
»الاحتلال يعتقل شاباً حاول طعن أحد جنوده عند الحرم الإبراهيمي
»وفاة شخص وإصابة 196 في 250 حادث سير الأسبوع الماضي
»افتتاح مصنع للسماد العضوي في غزة
وكالة صفا
الاحتلال يمع سفر 9 مواطنين من معبر الكرامة
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال فعالية سلمية في قرية المغير
الاتحاد الأوروبي يؤجل الرد على صفقة القرن
حماس تنعى شهيد رام الله وتدعو لمواصلة المقاومة
الاحتفال بذكرى عملية "كمين العلم" شرقي خانيونس
هتفت ضد "الخونة والجواسيس".. تظاهرة برام الله رفضا للتطبيع
وكالة الرأي الفلسطينية
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة
آليات الاحتلال تجرّف أراضٍ شمال الضفة لتوسيع المستوطنات
تقرير التنمر في المدارس.. الواقع وسبل المعالجة
تقرير الزراعة والصيد..مهن الشقاء مغمسة بفرصة لحياة غير آمنة!
قلق إسرائيلي بشأن مبادرة أوروبية للاعتراف بفلسطين
وزارة العمل تبحث تعزيز التعاون المشترك مع بلدية غزة
فلسطين اليوم
الاحتلال ينشر تفاصيل لأول مرة عن التحقيق والذي كاد ان يودي بحياة الأسير سامر العرابيد
انتهاء اجتماع الاتحاد الأوروبي بدون قرار رسمي بشأن صفقة القرن
حنا عيسى: التطبيع لا يخدم الامن العربي ونحتاج أساليب ورؤى نضالية جديدة
متظاهرون يرددون من وسط رام الله .. فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية
الإحتلال: إطلاق صاروخ تجريبي من غزة واستمرار اطلاق البالونات
مسؤول بالليكود يكشف: تقدم كبير بشأن تسيير رحلات حج الى السعودية
سما نيوز
وزير إسرائيلي : لا يوجد شعب فلسطيني.. والنائب جبارين يرد
الاتحاد الأوروبي يؤجل الرد على خطة الإملاءات الأميركية بعد الانتخابات الاسرائيلية
وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد حركة حماس بـ"ربيع مؤلم"..
اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله
مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات جديدة.. ويستغرب من اضراب الاطباء
نقاشات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا
بالفيديو : اسرائيليون يتحدثون من رام الله
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال فعالية سلمية في قرية المغير
الهدمي: حكومة الاحتلال تستخدم المقدسيين وقودا لانتخاباتها
بلدية تعلن رفضها التطبيع وتؤكد عدم تكليفها أحداً بالمشاركة باجتماع تل أبيب
وفاة مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا
عرب 48
هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات؟
اقتحامات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين بغزة
غزّة: نسبة البطالة في شريحة الشباب ترتفع إلى 70%
وكالة وفا
الاحتلال يفتش منزل والد أسيرين في الظاهرية جنوب الخل..
طوباس: قوات الاحتلال تداهم قرية عاطوف وتفتش منازل ..
الاحتلال يقتحم دير نظام وينكل بأهلها ويحاصر مدرستها
فلسطين تطالب بإدراج "التعليم تحت الاحتلال" ك..
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 شباط (فبراير)
- 2003م مجزرة جديدة في مدينة غزة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني إذ هاجمت 100 دبابة ومجنزرة إسرائيلية مدعومة بالطائرات المروحية حي الشجاعية شرق مدينة غزة وحي التفاح، وأطلقت الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية وقد أدت هذه المجزرة إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.
- 1997م الحكومة الإسرائيلية تبدأ أعمال البناء في مستوطنة أبو غنيم شرق القدس لتوطين 32مألف يهودي.
- 1994م استشهاد شابين فلسطينيين في الضفة الغربية، ووفاة مستوطن أصيب في حادث طعن.
- 1969م مسلحون فلسطينيون يهاجمون طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية في زيوريخ (سويسرا).
- 1980م كانت أول سفارة لـ "إسرائيل" في الوطن العربي بالقاهرة، وذلك نتيجة لمعاهدة كامب ديفيد، التي وقعها السادات وبيغن بدعوة ومشاركة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، طبقاً للاتفاقية الثانية من المعاهدة التي تنص على انسحاب إسرائيلي مرحلي من سيناء وإقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل، لكن الشعب المصري وقف من هذه السفارة موقفاً عدائياً وقد تمثل ذلك بتجسيد قومية وعروبة هذا الشعب الذي رفع في مقابل ذلك مليون علم فلسطيني في سماء القاهرة.
- 1948م عصابات الهاغاناة الصهيونية العنصرية تدعو الرجال والنساء اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما إلى الخدمة العسكرية، وحكومة الانتداب لم تفعل شيئا لوقف مثل هذا القرار، الذي يعتبر انتهاكاً للقانون وصك الانتداب.
- 1947م أرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا يعلن عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة.