النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2418 )  الثلاثاء 18/2/2020

1980م كانت أول سفارة لـ "إسرائيل" في الوطن العربي بالقاهرة، وذلك نتيجة لمعاهدة كامب ديفيد، التي وقعها السادات وبيغن بدعوة ومشاركة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، طبقاً للاتفاقية الثانية من المعاهدة التي تنص على انسحاب إسرائيلي مرحلي من سيناء وإقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل، لكن الشعب المصري وقف من هذه السفارة موقفاً عدائياً وقد تمثل ذلك بتجسيد قومية وعروبة هذا الشعب الذي رفع في مقابل ذلك مليون علم فلسطيني في سماء القاهرة.