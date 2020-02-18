تعليم الشمال ينظم ورشة عمل بعنوان إنتاج ألعاب تعليمية من خامات البيئة

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ورشة عمل بعنوان "إنتاج ألعاب تعليمية من خامات البيئة" لعدد من معلمات التكنولوجيا، ومعلمات المرحلة الأساسية، بحضور مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، و بإشراف مشرف التكنولوجيا د. عطايا عابد، ومديرة المدرسة أ. منى كساب، و تنفيذ المعلمة المبدعة أ. زينات كحيل.

بدورها، رحبت أ. كساب بالحضور، لافتةً أن هذه الورشة تُعنى بتعليم المعلمات لتحقيق أقصى فائدة من البيئة المحيطة وتجييرها لإنتاج العاب تعليمية توضح وتسهل المواد التعليمية المختلفة، بهدف كسر الجمود وتحصيل المتعة في التعلم.

من ناحيته ، أعرب العرابيد عن تقديره للنشاط المتميز الذي تقوم به المعلمة المبدعة زينات كحيل، كما ثمن جهود مشرف التكنولوجيا د. عابد في تطوير المادة العلمية وتبسيطها للطلاب.

وقد تخلل الورشة عرض فيديو لنماذج تطبيقية لألعاب تربوية من خامات البيئة، كما تم تنفيذ أربع ألعاب تعليمية متنوعة تخدم العديد من المباحث.

وهذا أقيم معرضاً مصغراً للألعاب التعليمية التي أنجزتها المعلمة، وبعض من إنجازات الطالبات.

وفي الختام أعرب الحضور عن إعجابهم بهذا الإنجاز الذي قامت به المعلمة كحيل، داعين المعلمات المشاركات للاستفادة من الورشة القيمة وتفعيلها في مدارسهن.