زراعة شمال غزة تنظم جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات الزراعية

غزة- الرأي

في اطار المتابعة الدورية للمزارعين نفذ قسم الخضار في مديرية زراعة شمال غزة جولة ميدانية على مزارعين الدفيئات الزراعية في محافظة شمال غزة لتقديم الارشادات الفنية المتعلقة بالحد من أثار الصقيع وطرق التغلب على الأمراض الفطرية داخل الدفيئات في ظل توفر الظروف الجوية التي تساعد على انتشارها.



بدوره، أوضح م. أحمد قاسم رئيس قسم الارشاد النباتي في المديرية أن محافظة الشمال تشهد توسع في مساحة الدفيئات الزراعية لتبلغ حوالي ٧٠٠ دونم تزرع بمحاصيل الخضار المختلفة من البندورة،والخيار والباذنجان والفلفل والفراولة المعلقة و تتركز معظم هذه الدفيئات في منطقة بيت لاهيا.

وأشار قاسم الى أن الظروف الجوية الحالية خلال هذه الفترة من كل عام تساعد على انتشار العديد من الأمراض الفطرية داخل الدفيئات، لذلك على المزارعين أخذ الاحتياطات الضرورية واتباع الطرق التي تحد من انتشار هذه الأمراض مثل تنظيم عمليات الري و الابتعاد عن الري الزائد وتجنب الري مساءً،وأهمية تهوية الدفيئات الزراعية برفع ستائر النايلون خلال فترات النهار وفتح نوافذ الدفيئة بشكل دائم .



اضافة الى متابعة الحالة الجوية باستمرار وانزال الستائر من الجهة الغربية والجنوبية في الليالي المتوقع تكون الصقيع فيها،والاهتمام بتسميد النباتات بشكل متوازن والتركيز على اضافة المغذيات الصغرى لمساعدة النبات في التغلب على الظروف الجوية الصعبة،و الاهتمام بتربية النباتات وازالة النموات الزائدة وازالة الأعشاب وتنفيذ عملية العزيق لمساعدة التربة على التخلص من الرطوبة الزائدة.



وتنفيذ رشات وقائية من المبيدات الفطرية الوقائية على النباتات مع مراعاة فترة الأمان، اضافة الى التواصل المباشر مع قسم الخضار في المديرية في حال ظهور مرض معين لتقديم الارشادات وتوصيات المكافحة وطرق العلاج.