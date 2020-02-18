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بلدية خانيونس :إنتاج 690 ألف كوب مياه وضخها إلى شبكة المواطنين

18 شباط / فبراير 2020 10:00

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غزة-الرأي

أنتجت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة  (690) ألف كوب مياه من الآبار الخاصة بها وتجميعها في الخزانات الأرضية ومن ثم ضخها إلى شبكات التوزيع بكافة المناطق والأحياء حسب البرنامج المعمول به وذلك خلال شهر يناير الماضي، حيث تسعى البلدية إلى تأمين وصول خدماتها للسكان من خلال تشغيل مولدات الكهرباء في حال انقطاع الكهرباء في ظل الظروف الراهنة وشح الموارد والإمكانيات.

ودعت بلدية خان يونس كافة السكان إلى ضرورة الحفاظ على مصادر المياه قدر المستطاع وكذلك التجاوب مع إرشادات البلدية في مجال تقنين وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه.

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