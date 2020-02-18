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بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة وتركيب لشبكات مياه جديدة

18 شباط / فبراير 2020 10:02

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غزة-الرأي

قامت طواقم شعبة صيانة شبكات المياه التابعة لدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لـ(360) خط مياه، بالإضافة إلى تمديد (300) متر شبكات جديدة، وذلك في عدد من أحياء وشوارع المدينة  خلال شهر يناير من العام الجاري.

وذكر رئيس شعبة صيانة شبكات المياه أ. أيمن شهوان أن تلك الأعمال يتم تنفيذها ضمن خطة الدائرة والمتابعة الحثيثة من قبل الفريق الميداني لشوارع المدينة ومراقبة الخطوط المهترئة وتسريبات المياه فيها، والتي تأتي في إطار تعزيز الخدمة المائية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها بالشكل المطلوب ، مشيراً إلى أنه تم استقبال ما يزيد عن (66) طلبًا خاصًا بالمواطنين من خلال مركز خدمات الجمهور ووحدة الإشارة الميدانية وتم عمل ما يلزم بشأن تلك الطلبات والشكاوى.

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