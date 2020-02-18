وزارة الصحة تنظم حفلاً تكريمياً لموظفيها من ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

أكد مدير عام الوحدات الفنية المساندة د. أيمن الحلبي، على أهمية المكانة التي يشغلها موظفو الوزارة من ذوي الاعاقة ، في انجاز عديد المهام في مختلف المواقع الادارية والفنية بالوزارة .

جاء ذلك خلال حفل تكريمي نظمته وزارة الصحة لموظفيها من ذوي الاعاقة .

وقال د. الحلبي:” أن الوزارة تفخر بأن بين كوادرها مجموعة من الأشخاص الذين أثبتوا أن الانجاز لا تحده اعاقة ، وأنهم على الدوام جزء اصيل من لوحة العطاء التي تواصل وزارة الصحة بتقديمها لأبناء شعبنا ” .

كما وثمن د. الحلبي ، الدور التكاملي مع كافة الجهات والمؤسسات التي تقدم الخدمة والرعاية لذوي الاعاقة وفي مقدمتهم الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة ، وان الوزارة ستواصل العمل المشترك في اطار تعزيز المكانه المجتمعية والرعاية الصحية لهذه الفئة “.

وعبر د. الحلبي عن تقديره واعتزاه باسم عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش ومجلس الوزارة بكوادرها المحتفى بهم اليوم في هذا اللقاء الذي أردنا ان نقدم لهم الوفاء وان نقول لهم بوركت جهودكم وعطاءكم “.

الى ذلك عبر حسين الزعلان رئيس الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة عن شكره وتقديره الى وزارة الصحة على هذه اللفته الكريمة والمقدرة والتي تعبر عن مدى اهتمام الوزارة في تقديم هؤلاء الموظفين للمجتمع وانهم قادرين على صناعة الانجاز والابداع “.

بدوره اوضح مصطفى عبد الوهاب في كلمته عن الموظفين المكرمين ، أن الجميع يعمل رغم التحديات ، واصرار على انجاز كافة المهام بكل تفاني واتقان ، وان الاعاقة لن تحول امام دورهم المجتمعي والوظيفي “.

هذا وتخلل الحفل فقرات فنية مميزة قدمت باشراف جمعية اطفالنا للصم ، نالت على اعجاب وتقدير الحضور .