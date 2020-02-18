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خلال عام 2019

"الصحة": إضافة جهاز غسيل كلوي لقسم العناية بالمستشفى الاندونيسي

18 شباط / فبراير 2020 10:06

"الصحة": إضافة جهاز غسيل كلوي لقسم العناية بالمستشفى الاندونيسي

غزة- الرأي

ضمن سياستها المستمرة في تجويد الخدمات الصحية، وسعيها الدؤوب لتلبية احتياجات المرافق الصحية ويحافظ على حياة المرضى، سعت وزارة الصحة إلى تعزيز قسم العناية المكثفة بالمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة بأحدث الاجهزة الطبية، وشهد العام 2019 اضافة جهاز غسيل كلى حديث للقسم.

وفي ذات السياق، يشير رئيس قسم الكلى والباطنة بالمستشفى الاندونيسي د. حسام جودة إلى أن أهمية اضافة الجهاز تكمن في اسهامه في انقاذ ارواح المرضى من الحالات الحرجة، خصوصاً المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي ويعانون من تدهور في القياسات الحيوية، والتي قد يؤدي نقلهم خارج المستشفى لتعرضهم للخطر.

ويأتي الجهاز وفقاً لدكتور جودة بتبرع كريم من مؤسسة قطر الخيرية، اذ تبلغ تكلفة الجهاز بأكثر من 35 ألف دولار.

وتأتي اضافة الجهاز ضمن جملة خدمات تعمل الوزارة على تعزيزها بالمستشفى الاندونيسي والذي يخدم سكان محافظة شمال قطاع غزة، اذ عملت الوزارة بتبرع كريم من دولة قطر على انشاء وحدة جديدة للغسيل الكلوي بالمستشفى الاندونيسي بما يخفف من معاناة مرضى الكلى بمحافظة شمال القطاع.

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