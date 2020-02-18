"الصحة": طواريء الباطنة بمجمع الشفاء يستقبل أكثر من 100 ألف في 2019

غزة- الرأي

قال د. محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي بغزة ، إنه خلال العام المنصرم2019، استقبل قسم الباطنة " 108818" حالة منها " 11320" حالة دخول لأقسام الباطنة المختلفة .

كما وبين د. زقوت أن قسم الاستقبال والطوارئ يستقبل يوميا من 250 إلى 350 حالة مريضة منها 15 إلى 20 حالة دخول إلى أقسام مستشفى الباطنة.

وأشار إلي أن القسم يعد الواجهة الأولى لمستشفى الباطنة، حيث يغطي القسم طاقم طبي مكون من أطباء علي قدرة عالية من الخبرة والكفاءة ، بالإضافة إلى طاقم تمريضي يعمل بنظام الثلاث ورديات.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي يواجها قسم الاستقبال أكد د. عماد الفيومي رئيس قسم طوارئ الباطنة ، أن الطواقم الطبية لا تدخر جهودا في العمل على راحة المريض وتقديم أفضل خدمة صحية برغم ضيق المكان وكثرة عدد المرضى ونقص الطاقم الطبي و الإداري.

وقال:" إن الإضرابات المتكررة للطواقم الطبية وإغلاق دائرة العيادات الخارجية يشكل عبء كبير على قسم الاستقبال والطوارئ حيث يتم تحويل الحالات للطوارئ ، ومما يشكل عائق أمام حركة الطواقم الطبية العدد الكبير للمرافقين مع المريض مما يعيق تقديم أسرع خدمة صحية للمريض".