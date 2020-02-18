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جامعة الأقصى تنظم ندوةً توعويةً حول آخر مستجدات فيروس كورونا

18 شباط / فبراير 2020 10:12

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غزة-الرأي

نظمت كلية العلوم الطبية بالجامعة ندوةً توعويةً حول آخر مستجدات فيروس كورونا، بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين وأساتذة وطلبة الجامعة.

بدوره، تحدث أستاذ الاحياء الدقيقة بقسم العلوم الطبية د. نبيل العيلة عن ماهية فيروس كورونا وطبيعته البيولوجية، وأسبابه، وأعراضه، وطرق الوقاية والعلاج.

من جهته، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة د. عبد الناصر صبح أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى ايصال بعض الرسائل للمجتمع بأخذ الحيطة والحذر للوقاية من المرض، مشيراً إلى دور منظمة الصحة العالمية في متابعة الكشف المبكر عن الحالات المصابة بالمرض.

هذا وقد بين نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د. نضال غنيم  دور وزارة الصحة في توعية الجمهور حول كيفية انتقال المرض وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع الحالات المشكوك بإصابتها، مشيراً إلى قيام الوزارة بوضع الحالات القادمة من الصين في الحجر الصحي، حيث تم تجهيز المكان في معبر رفح البري، وسيتم تحويل الحالات التي تظهر عليها الأعراض إلى المستشفى الأوروبي.

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جامعة الأقصى تنظم ندوةً توعويةً حول آخر مستجدات فيروس كورونا

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