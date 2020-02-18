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المالية: بدء تسديد رسوم طلبة جامعة فلسطين من المستحقات

18 شباط / فبراير 2020 10:15

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم العام الدراسي 2019-2020 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وبينت في تصريح وصل "الرأي" أنه يمكن للموظف نفسه أن يستفيد بالإضافة إلى (أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بمبلغ مقتطع (500 شيكل) من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة.

وقالت إن ذلك يتم بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية) مع العلم أن التسجيل الالكتروني سينتهي يوم 15/3/2020.

ولفتت إلى أنه يمكن الاستعلام عن قيمة المبالغ المقتطعة من المستحقات بعد استكمال إجراءات الاعتماد النهائي للطلب من قبل الجامعة.

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