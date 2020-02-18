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من مستحقات موظفي الحكومة

التنمية الاجتماعية تعلن عن بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة "

18 شباط / فبراير 2020 10:38

التنمية الاجتماعية تعلن عن بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة "
التنمية الاجتماعية تعلن عن بدء صرف تبرعات مبادرة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ، وبعد التنسيق مع اللجنة القائمة على مبادرة (عيلة واحدة ) ، أنها ستبدأ بصرف تبرعات مبادرة (عيلة واحدة) التي تم التبرع بها من مستحقات موظفي الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة .

ويأتي ذلك بناء على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف ، وهي الاسر التي لا تحصل على مخصصات التنمية الاجتماعية ، أو التي لم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية ، أو التي لا تملك مصدر دخل.

وذكرة الوزارة أنه  سيتم الصرف من بنك البريد ، بدءأ من يوم غد الأربعاء الموافق19-2-2020 ، وذلك حسب كشف الاسماء المستفيدة التي استلمتها لجنة المبادرة من وزارة التنمية وقامت بإبلاغ أصحابها لاستلام المبالغ المخصصة لهم .

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