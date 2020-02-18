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من مستحقات موظفي الحكومة بغزة

بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة" للأسر الفقيرة بغزة غدًا

18 شباط / فبراير 2020 10:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة" من مستحقات موظفي الحكومة بغزة  لصالح الأسرة الفقيرة والمحتاجة بدءًا من غدٍ الأربعاء عبر مكاتب البريد. 

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" إنه سيتم صرف التبرعات للأسر المشمولة ضمن المعايير التي تنطبق عليها وهي: لا تحصل على مخصصات الوزارة، ولم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، ولا تملك مصدر دخل.

وذكرت أنها قامت بإبلاغ الأسر لاستلام المبالغ المخصصة لهم.

يشار إلى أن مبادرة "عيلة واحدة" قائمة على تبرع الموظفين من مستحقاتهم المالية بشكل اختياري لصالح الأسر الفقيرة بمبلغ 200 شيكل شهريا عن طريق الدخول على حساباتهم عبر التسجيل الموحد. 

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