"الأوقاف" تعقد دورة تدريبية بعنوان التخزين السحابي "جوجل درايف"

غزة- الرأي

عقدت دائرة التدريب بوزارة الأوقاف والشئون الدينية دورة تدريبية بعنوان "التخزين السحابى" (جوجل درايف) استهدفت فئة الاداريين والسكرتاريا بالوزارة بواقع 4 ساعات تدريبية، والتي حاضر بها مدير دائرة التخطيط والجودة بالأوقاف محمد المشهراوي.

بدوره، أوضح رئيس قسم التدريب أ. محمد النجار، أن إدارته تسعى من خلال هذه الدورات للارتقاء بواقع الكادر البشري لموظفي الوزارة في العديد من المجالات التي تخدم طبيعة العمل, منوهًا الى أن الدورات تأتي في سياق الخطة التدريبية لعام 2020.

من جهته أشار المشهراوي، أن دورة التخزين السحابي تهدف لرفع كفاءة الموظفين وتدريبهم على طرق رفع الملفات والاستفادة من المساحات التخزينية, معربًا عن أمله في أن تكلل كافة الجهود بالنجاح.