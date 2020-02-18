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تعليم الوسطى تختتم المسابقة المنهاجية للثانوية العامة بين مدرستين

18 شباط / فبراير 2020 10:53

تعليم الوسطى تختتم المسابقة المنهاجية للثانوية العامة
تعليم الوسطى تختتم المسابقة المنهاجية للثانوية العامة

الوسطى- الرأي

ضمن أنشطتها لرعاية الطلبة المتفوقين واستعداداً لامتحانات الثانوية العامة، اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى المسابقة المنهاجية لأوائل طلبة الثانوية العامة بين مدرستي مريم بنت عمران الثانوية للبنات و شهداء المغازي الثانوية للبنين برعاية من مجلس أولياء الأمور المركزي.

بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير التربية والتعليم السابق علي أبو حسب الله ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، ومشرف النوعية أحمد عبد الغفور وعدد من المشرفين التربويين ونائب رئيس مجلس أولياء الأمور عاطف وادي وأعضاء المجلس ومدير مدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين يحيى أبو مشايخ ومديرة مدرسة مريم بنت عمران نعمات حمدان والهيئة التدريسية.

في كلمته أشاد السدودي بهذه المسابقة النوعية التي تهدف لتهيئة الطلبة وتحضيرهم لامتحانات الثانوية العامة وكسر حاجز الخوف لديهم، وشكر السدودي المدرستين على تنظيم هذه المسابقة المنهاجية بالتعاون مع المجتمع المحلي ومجلس أولياء الأمور و تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المديريات وتستهدف الطلبة الأوائل في الثانوية العامة.

و في ختام كلمته أضاف السدودي، أن هذه المسابقة المميزة جاءت ثمرة للتعاون والعمل المشترك بين المدرستين وشكر مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات ومعلمة مبحث التكنولوجيا ريهام إسماعيل لدورها في تجهيز أسئلة المسابقة وحوسبتها إلكترونياً.

من جانبه، ثمن عاطف وادي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي هذه الخطوة المميزة و التي تهدف لخلق تنافس قوي بين الطلبة المتسابقين والتعرف على الجديد من الأسئلة النوعية وتقديم تغذية راجعة لهم، وقدم التهنئة للفائزين.

وفي نهاية المسابقة فازت مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بالمركز الأول ومدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين بالمركز الثاني، وتم توزيع الدروع و شهادات التقدير.

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