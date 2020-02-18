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المباحث العامة بغزة تنجز قضية سطو على بيت مسنة

18 شباط / فبراير 2020 10:58

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غزة-الرأي

أنجزت المباحث العامة في قسم التفاح والدرج في محافظة غزة قضية سطو على بيت المسنة (أ. ح) والتي تم خلالها سرقة مبلغ 14.000 دولار في أقل من 24 ساعة.

وأكد النقيب يوسف ماضي رئيس قسم مباحث التفاح والدرج: "أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعو (م. ح)، حيث تم احضاره إلى القسم وخلال التحقيق معه اعترف بقيامه بالواقعة".

وأضاف النقيب ماضي أنه خلال التحقيق اعترف المذكور أنه تعرض إلى عملية نصب بمبلغ "5000" يورو دفعها من المبلغ الذي قام بسرقته من خزانة المسنة دون علمها.

وأوضح ماضي أنه بعد عودة المدعو (م. ح) من السفر تم اكتشاف السرقة وتم إرجاع مبلغ 4400 دولار من المبلغ المذكور الذي قام بسرقته من داخل خزانة المسنة".

وأشار النقيب ماضي إلى أنه تم تحويل المتهم والمبلغ المضبوط إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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