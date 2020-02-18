وفد من التحفيظ بالأوقاف يتفقد لجنة الاختبارات التجميعية لحفظ 20 جزء

غزة-الرأي

تفقد وفد من الإدارة العامة للتحفيظ والعمل النسائي بوزارة الأوقاف لجنة الاختبارات الخاصة بالاختبارات التجميعية لحفظ عشرين جزءً لـ 11 طالبة في محافظة غزة.

وضم الوفد كل من مدير التحفيظ أ. حمد النجار , ومدير التحفيظ بالعمل النسائي أ. مها الشوبكي ورئيس شعبة مراكز التحفيظ أ. عبد الرحمن عسقول ورئيس شعبة التحفيظ أ. أمل اشتيوي.

وخلال جولته أوضح النجار أن لجان الاختبارات تعمل بمعايير موحدة على مستوى المحافظات وبلجان مشتركة من ذوي الاختصاص, مشيدًا في الوقت ذاته بجهود اللجان والمحفظين والمحفظات والمرشدين والمرشدات ورؤساء الأقسام والشعب في تخريج جيلاً قرآنيًا فريدًا.

