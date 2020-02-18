الشئون القانونية..ركيزة أساسية ووحدة هامة في التنظيم والإدارة

غزة- الرأي

تهتم وحدة الشئون القانونية بهيئة التنظيم والإدارة بتجميع ودراسة وإعداد وتهيئة مشاريع النصوص القانونية وإبداء الرأي فيها وذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات الفنيّة المعنيّة إضافة إلى الإدلاء بالآراء القانونية حول مختلف المواضيع التي تقدّم لها وإبداء الرأي في عدد من الاستشارات القانونية وعمل الدارسات اللازمة للارتقاء بمستوي الخدمات القانونية المقدمة للعاملين بما يتماشي مع مصلحة العمل.

بدوره، أوضح مسير وحدة الشئون القانونية الرائد رامز العبسي أن "وحدة الشئون القانونية تضم قسمين رئيسيين هما قسم الاستشارات والمتابعة، وقسم الدارسات القانونية، واللذان يهتمان بتطوير السياسات والقواعد والإجراءات التي تنظم نشاط الهيئة وتطبيقها بعد اعتمادها، وفقاً للصيغ القانونية والنظامية المهنية".

ولفت العبسي أن "الوحدة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني لعقد محاضرات ودورات تدريبية حول قانون الخدمة في قوي الأمن الفلسطيني، والذي يعد أحد أبرز القوانين التي تحكم القطاع الأمني، ويشمل على النصوص التي تنظم الحقوق والواجبات التي تقع بحق ضباط وأفراد قوى الأمن الفلسطيني.

وتابع أن" وحدة الشئون القانونية تسعى إلى تقديم المشورة القانونية في كل ما يحال إليها من قضايا ومواضيع وفقاً للإجراءات المعتمدة، والمشاركة في التحقيق في المخالفات الإدارية، وإعداد الإفادات القانونية اللازمة، وجمع وتبويب وتحديث الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالهيئة، من خلال نظام تصنيف يساعد على سهولة حفظها واسترجاعها".

وأوضح العبسي أن "الشئون القانونية تشارك في اللجان والاجتماعات التي تدعى إليها، وإبداء الرأي في النتائج والقرارات، والمشاركة في الندوات القانونية الداخلية والخارجية، وذلك حسب التعليمات الصادرة من رئيس الهيئة، إضافة إلى إعداد الخطط الفرعية أو البرامج التنفيذية الخاصة بالشئون القانونية بما يحقق الأهداف الرئيسية للهيئة".

وأشار أن "إعداد التقارير الدورية عن نشاط وانجاز الإدارة والصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرتها، وتقديم الحلول المناسبة والمقترحات التطويرية لها، هو هدف أساسي تسعى وحدة الشئون القانونية للمشاركة به مع الإدارات والوحدات الأخرى بالهيئة لتحقيق التميز والارتقاء في العمل".

ونوه أن "الوحدة تهدف إلى تعريف العاملين في الشئون القانونية وجميع الإدارات التي لها علاقة بالقانون وبالتشريعات الجديدة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للحالات والمشاكل التي لا يشملها القانون أو التي لا يوجد تشريعات واضحة بخصوصها".

وأكد العبسي أننا نهتم بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من إدارات ووحدات الهيئة، وتقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بالحقوق القانونية والالتزامات والواجبات.