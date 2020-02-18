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الخارجية تفتتح البرنامج التدريبي السنوي لموظفي التعاون الدولي

18 شباط / فبراير 2020 11:46

الخارجية تفتتح البرنامج التدريبي السنوي لموظفي التعاون الدولي
الخارجية تفتتح البرنامج التدريبي السنوي لموظفي التعاون الدولي

غزة- الرأي

عقدت وزارة الخارجية أولى محاضرات البرنامج التدريبي السنوي لموظفي التعاون الدولي والعلاقات الدولية، وإدارة المشاريع في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في مدينة غزة.

 جاء ذلك ظهر أمس الاثنين، بحضور مدير عام الوزارة م. محمود المدهون ومسئول برنامج التدريب الدبلوماسي أ. أحمد دلول، ومدرب مهارات المحادثة الإنجليزية المتخصصة إيهاب أبو سلطان، وممثلي الوزرات والمؤسسات الحكومية المستفيدة من البرنامج.
واعتبر م. محمود المدهون أنَّ هذه الدورة تأتي في طليعة البرنامج التدريبي المتخصص لموظفي التعاون الدولي، وذلك بهدف صقل مهاراتهم في كتابة المشاريع الحكومية وتسويقها وتنفيذها والإشراف عليها، بجانب مهارات التفاوض والوساطة والبروتوكول الدبلوماسي التي يحتاجها الموظفون.

الخارجية تفتتح البرنامج التدريبي السنوي لموظفي التعاون الدولي Minfo-6b92429b
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